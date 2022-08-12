Мужчину посадили в тюрьму за слежку за бывшей с помощью гаджета Apple

Отмечается, что «не самый сообразительный из преступников» мужчина раскрыл себя, отправив жертве текстовое сообщение. СМИ рассказали, что 41-летний Кристофер Пол Тротман (Christopher Paul Trotman) донимал свою бывшую постоянными телефонными звонками, а потом приобрёл AirTag на Amazon и приклеил устройство к бамперу автомобиля женщины.

Сообщается, что Тротман состоял в отношениях с жертвой более 10 лет. Они разошлись из-за того, что женщина жаловалась на постоянный контроль с его стороны.

Интересно, что после начала слежки жертва получила предупреждение Apple об этом на свой iPhone, но не знала, что это означает, поэтому проигнорировала уведомление. Позже Тротман сам написал женщине и выдал, что знает, где именно она была в один из вечеров. Так жертва раскрыла его и позже нашла AirTag на автомобиле.