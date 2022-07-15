Мужчины могут "потерять" мужскую хромосому. Это причина их повышенной смертности

"Особенно после 60 лет мужчины умирают быстрее, чем женщины. Как будто они биологически стареют быстрее", - сказал Уолш, директор Центра биологии кроветворения и сосудов UVA. "Только в Соединенных Штатах насчитывается более 160 миллионов таких мужчин”.

С возрастом многие мужчины начинают терять Y-хромосому в части своих клеток. Это особенно характерно для курильщиков. Потеря происходит преимущественно в клетках, которые быстро обновляются, например, в клетках крови.

Уолш и его команда использовали передовую технологию редактирования генов CRISPR для создания специальной мышиной модели, чтобы лучше понять последствия потери Y-хромосомы в крови. Они обнаружили, что потеря хромосомы ускоряет развитие возрастных заболеваний, делает мышей более склонными к рубцеванию сердца и приводит к более ранней смерти.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.