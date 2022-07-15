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Мужчины могут "потерять" мужскую хромосому. Это причина их повышенной смертности

И это приводит к рубцеванию сердечной мышцы
Потеря мужской половой хромосомы с возрастом у многих мужчин вызывает рубцевание сердечной мышцы и может привести к смертельной сердечной недостаточности, показывают новые исследования Школы медицины Университета Вирджинии (UVA). Это открытие может помочь объяснить, почему мужчины умирают в среднем на несколько лет раньше, чем женщины.
Мужчины могут "потерять" мужскую хромосому. Это причина их повышенной смертности

"Особенно после 60 лет мужчины умирают быстрее, чем женщины. Как будто они биологически стареют быстрее", - сказал Уолш, директор Центра биологии кроветворения и сосудов UVA. "Только в Соединенных Штатах насчитывается более 160 миллионов таких мужчин”.

С возрастом многие мужчины начинают терять Y-хромосому в части своих клеток. Это особенно характерно для курильщиков. Потеря происходит преимущественно в клетках, которые быстро обновляются, например, в клетках крови.

Уолш и его команда использовали передовую технологию редактирования генов CRISPR для создания специальной мышиной модели, чтобы лучше понять последствия потери Y-хромосомы в крови. Они обнаружили, что потеря хромосомы ускоряет развитие возрастных заболеваний, делает мышей более склонными к рубцеванию сердца и приводит к более ранней смерти.

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