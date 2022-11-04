"Мужчины не поймут": какие темы в женском футболе все еще под негласным запретом

В исследовании, проведенном под руководством ученых из Стаффордширского университета, приняли участие более 1100 игроков, тренеров и менеджеров из низовых и элитных клубов Болгарии, Англии, Финляндии, Франции, Польши и Испании.

Джеки Форсайт, доцент кафедры физиологии упражнений, пояснила: "тема гормонов яичников и их влияния на тренировки и производительность, а также на беременность и послеродовой период, похоже, не получила достаточного внимания в рамках любых формальных курсов обучения тренеров. В спорте эти темы также сопровождаются разной степенью стигматизации и замалчивания, а также являются барьером для гендерного равенства”.

69% всех участников отметили, что в их клубах "совсем не предоставляются образовательные услуги по менструальному циклу", и хотя некоторые клубы отслеживают менструальный цикл игроков, это происходит по-разному и непоследовательно.

Обращение к тренерам по поводу менструального цикла было признано сложным для некоторых игроков, одним из препятствий было то, что "женская игра все еще преимущественно тренируется мужчинами" и что "мужчины не поймут". Из-за этого некоторые игроки поддерживали друг друга, оставляя это "между нами, девочками", вместо того, чтобы обращаться к тренерам.

Аналогичным образом, 77% респондентов сообщили об отсутствии просвещения по вопросам гормональной контрацепции и 64% - по вопросам беременности. Более того, только 5% знали о политике клуба в отношении беременности, декретного отпуска, материнства и обязанностей по уходу за ребенком.

Рекомендации, вытекающие из исследования, включают наем большего количества женщин-тренеров и формализацию обучения тренеров, включающую изучение менструального цикла, гормональной контрацепции и беременности, для поощрения открытого диалога между тренерами и спортсменами.