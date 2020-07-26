Мужчины оказались более расточительными при онлайн-покупках

По информации банка, российские мужчины в среднем тратят в интернете на 30% больше, чем женщины. То есть «мужской» средний чек выше.

На мужчин приходится 53% от всех операций в сегменте «транспорт и путешествия». В сегменте «хобби» «мужские» траты составляют 60%, в сегменте «детские товары» — 62%, в сегменте «бытовые услуги» — 64%. Женщины опередили мужчин только в сегменте «супермаркеты» — 52% операций за ними.

Что касается офлайн-покупок, то здесь мужчины обогнали женщин не так значительно — средний чек у них больше на 23%.