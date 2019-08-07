Мужчины признались, что не могут не загрязнять природу из-за боязни выглядеть «как геи»

Учёные из Университета штата Пенсильвания провели исследование на 960 мужчинах и женщинах, пытаясь выяснить, как они оценивают заботу об экологии. Испытуемых просили прочитать список видов деятельности, связанных с экологией (например, раздельный сбор мусора, ношение эко-сумок), и сказать, какие из них «мужские», а какие «женские».

Как оказалось, люди в принципе склонны оценивать деятельность по заботе о природе как «женскую». Так, если мужчина ведёт экологичный образ жизни, то у окружающих могут возникнуть вопросы о его сексуальной ориентации. Всё дело, конечно, в гендерных стереотипах, которые зачастую к реальности не имеют никакого отношения.

Тем не менее, учёные считают, что общественное мнение может сильно влиять на поведение на людей. И если мужчине важно, чтобы его гетеросексуальность не ставилась под сомнение, он может пренебречь заботой о природе.