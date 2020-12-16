Мужчины с повышенным тестостероном реже заболевают диабетом

Как пишет «Популярная механика» со ссылкой на исследование, риск развития диабета повышается и у людей с лишним весом. Но инъекции тестостерона, как оказалось, могут снизить риск.

Это показало исследование, в котором участвовали более 1000 мужчин в возрасте от 50 до 74 лет с лишним весом или ожирением. Участников разделили на две группы. Добровольцам из первой ставили тестостерон каждые три месяца, а добровольцам — плацебо. Также участники пытались сбросить вес.

За два года исследования мужчины в обеих группах потеряли в среднем по 4 кг веса. У 21% людей из второй группы впоследствии развился диабет второго типа. Что касается первой группы, которая получала тестостерон, то там диабетом заболели лишь 12%.