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Мужчины с повышенным тестостероном реже заболевают диабетом
Уровень этого гормона можно повышать
Учёные заявили, что повышенный уровень тестостерона у мужчин связан со сниженным риском развития сахарного диабета второго типа. Уровень тестостерона в организме начинает снижаться по мере старения, а также зависит от других факторов.
Как пишет «Популярная механика» со ссылкой на исследование, риск развития диабета повышается и у людей с лишним весом. Но инъекции тестостерона, как оказалось, могут снизить риск.
Это показало исследование, в котором участвовали более 1000 мужчин в возрасте от 50 до 74 лет с лишним весом или ожирением. Участников разделили на две группы. Добровольцам из первой ставили тестостерон каждые три месяца, а добровольцам — плацебо. Также участники пытались сбросить вес.
За два года исследования мужчины в обеих группах потеряли в среднем по 4 кг веса. У 21% людей из второй группы впоследствии развился диабет второго типа. Что касается первой группы, которая получала тестостерон, то там диабетом заболели лишь 12%.