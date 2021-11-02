Мужчины тяжелее переживают разрыв отношений, чем женщины

Зарубежные учёные проанализировали данные более 184 тысяч человек, которые описали на онлайн-форуме свои проблемы в отношениях. Исследователи попытались понять, с какими трудностями обычно сталкиваются люди и кто (мужчины или женщины) упоминает об этих проблемах чаще.

После анализа демографических признаков и психологических характеристик отобранных пользователей учёные определили, какие проблемы затрагивались людьми чаще всего. На первом месте оказались сложности с коммуникацией (каждый пятый человек указал на трудности с обсуждением проблем, а каждый восьмой - с доверием). Также зачастую участники говорили о боли, вызванной проблемами, а не о самих проблемах, используя слова «сожаление», «разрыв», «плач» и «разбитое сердце».