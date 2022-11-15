Мужчины за полвека стали на 50% менее плодовитыми

18:00, 15 ноября 2022
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Мужчины за полвека стали на 50% менее плодовитымиПочему — неясно
Учёные выяснили, что концентрация половых клеток у мужчин снизилась примерно на 50% в период между 1973 и 2018 годами. Это случилось практически во всех регионах мира.
Пока исследователи не знают, почему так произошло. Феномен может быть связан как с нарушениями в процессе формирования половых клеток внутри эмбрионов, так и с токсинами и вредными привычками. Концентрация половых клеток напрямую влияет на фертильность, то есть на плодовитость мужчины.
В среднем данный показатель с 2000 года начал ежегодно снижаться на 2,64%. А это более чем вдвое больше предыдущих показателей.
В целом, учёные говорят о проблеме с мужской фертильностью на глобальном уровне, и в будущем она будет только усугубляться.