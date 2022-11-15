Наука и технологии
18:00, 15 ноября 2022
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Мужчины за полвека стали на 50% менее плодовитыми

Почему — неясно

Учёные выяснили, что концентрация половых клеток у мужчин снизилась примерно на 50% в период между 1973 и 2018 годами. Это случилось практически во всех регионах мира.

Мужчины за полвека стали на 50% менее плодовитыми

Пока исследователи не знают, почему так произошло. Феномен может быть связан как с нарушениями в процессе формирования половых клеток внутри эмбрионов, так и с токсинами и вредными привычками. Концентрация половых клеток напрямую влияет на фертильность, то есть на плодовитость мужчины.

В среднем данный показатель с 2000 года начал ежегодно снижаться на 2,64%. А это более чем вдвое больше предыдущих показателей.

В целом, учёные говорят о проблеме с мужской фертильностью на глобальном уровне, и в будущем она будет только усугубляться.

Источник фото:unsplash
Источник:ТАСС
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