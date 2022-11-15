Мужчины за полвека стали на 50% менее плодовитыми

Пока исследователи не знают, почему так произошло. Феномен может быть связан как с нарушениями в процессе формирования половых клеток внутри эмбрионов, так и с токсинами и вредными привычками. Концентрация половых клеток напрямую влияет на фертильность, то есть на плодовитость мужчины.

В среднем данный показатель с 2000 года начал ежегодно снижаться на 2,64%. А это более чем вдвое больше предыдущих показателей.

В целом, учёные говорят о проблеме с мужской фертильностью на глобальном уровне, и в будущем она будет только усугубляться.