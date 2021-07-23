Мужчины загрязняют природу сильнее, чем женщины

Наука и технологии
Сегодня в 15:28
Мужчины загрязняют природу сильнее, чем женщиныПотому что тратят больше на автомобили
Учёные заявили, что мужчины приносят больше вреда окружающей среде, чем женщины. Всё дело в том, на что люди разных полов предпочитают тратить деньги.
Европейские исследователи сравнили покупательские привычки шведских мужчин и женщин. Как оказалось, мужчины тратят на товары всего на 2% больше денег, чем женщины. Тем не менее, их вклад в загрязнение окружающей среды больше на 16%. Именно на столько больше углерода выбрасывается в воздух из-за покупок мужчин.
Эта разница в основном возникает из-за того, что мужчины тратят больше денег на автомобили и на бензин. Также мужчины едят больше мяса, с производством которого связаны вредные выбросы.
Конечно, изменение привычек уже не поможет остановить глобальное изменение климата. Но авторы исследования говорят, что важна каждая мелочь.