Мужчины загрязняют природу сильнее, чем женщины

Европейские исследователи сравнили покупательские привычки шведских мужчин и женщин. Как оказалось, мужчины тратят на товары всего на 2% больше денег, чем женщины. Тем не менее, их вклад в загрязнение окружающей среды больше на 16%. Именно на столько больше углерода выбрасывается в воздух из-за покупок мужчин.

Эта разница в основном возникает из-за того, что мужчины тратят больше денег на автомобили и на бензин. Также мужчины едят больше мяса, с производством которого связаны вредные выбросы.

Конечно, изменение привычек уже не поможет остановить глобальное изменение климата. Но авторы исследования говорят, что важна каждая мелочь.