Музыкальные лейблы частично выиграли суд против Twitter

Национальная ассоциация музыкальных издателей США (NMPA) подала иск против X в прошлом году, утверждая, что платформа скрывает «массовое нарушение авторских прав», не принимая адекватных мер в отношении пользователей, распространяющих музыку, защищенную авторским правом. В иске, требующем возмещения ущерба в размере 250 миллионов долларов, X обвиняется в том, что она позволяет нарушению процветать, несмотря на то что с декабря 2021 года получает от NMPA «еженедельные» уведомления о нарушении.

Окружной судья США Алета Траугер частично отклонила ходатайство X о прекращении дела. Судья постановила, что X не может нести прямую ответственность за нарушение авторских прав или викарную ответственность за действия пользователей, как это было установлено предыдущими решениями Верховного суда. Тем не менее, судья разрешил NMPA подавать иски о том, что: подписка X, предлагающая более длительную загрузку видео, может стимулировать нарушение авторских прав, X не отреагировала своевременно на уведомления о нарушении, X не принимала надлежащих мер в отношении повторных нарушителей.