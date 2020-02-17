Музыкант научился управлять синтезатором «силой мысли» через протез

В целом, протез хорошо помогает ему справиться с рутинными делами. Он имеет два электрода, которые способны улавливать сигналы мозга. Это позволяет мужчине управлять искусственной рукой как настоящей. Однако первая не справляется с движениями при работе с мелкими предметами. Музыканту нелегко крутить ручки и переключать тумблеры на музыкальной аппаратуре.

Именно поэтому он решил научиться управлять устройством иным способом — посредством тех же сигналов мозга. Для этого мужчина с помощью друзей создал особый протез SymLimb, который подключается через стандартные разъёмы к синтезатору. Благодаря этому музыкант может получить необходимые звуки.