Музыканты объединились против запатентованной Spotify технологии распознавании речи

Напомним, что нескольким ранее Spotify запатентовала технологию отслеживания речи и эмоций пользователя для музыкальных рекомендаций. Как выяснилось, не все оценили разработку популярного музыкального сервиса.

Так, выступающие против этой технологии заявили о том, что она представляет угрозу для приватности пользователей. Они написали Spotify письмо, в котором попросили сервис публично пообещать никогда не эксплуатировать, лицензировать, перепродавать или зарабатывать на ней деньги.

“Вместо расходов на разработку жуткого программного обеспечения для слежки Spotify лучше сосредоточиться на том, чтобы платить артистам за стриминг и стать более прозрачной в отношении данных, которые она уже и так собирает о нас”, — высказалась Сэди Дюпюи, член Союза музыкантов и работников музыкальной индустрии.

Spotify, в свою очередь, заверил, что технология никогда не использовалась и планов на это у компании не было.