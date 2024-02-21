Музыканты против интернет-провайдеров: с Cox Communications сняли штраф в $1 млрд

4-й окружной апелляционный суд США отменил первоначальный вердикт, посчитав сумму ущерба чрезмерной. Они назначили новое судебное разбирательство, целью которого будет определение адекватной суммы компенсации. Хотя музыкальные лейблы не теряют уверенности, утверждая, что суд подтвердил ответственность Cox как «умышленного нарушителя», финансовый удар был временно смягчен.

В этом иске, поданном в 2018 году, более 50 музыкальных лейблов обвиняли компанию в неспособности эффективно бороться с пиратством пользователей. Они утверждали, что Cox игнорирует уведомления о нарушениях, не пресекает действия рецидивистов и не принимает достаточных мер по борьбе с пиратством.

Это дело рассматривается как знаковое, потенциально определяющее обязанности интернет-провайдеров по предотвращению нарушений авторских прав в Интернете.