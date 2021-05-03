Наука и технологии
Сегодня в 12:13
МВД начало ловить мошенников с помощью специальной компьютерной программы
Выявляет серийные преступления
Специалисты Министерства внутренних дел России (МВД) начали использовать программу «Дистанционное мошенничество», чтобы ловить мошенников в интернете.
Сообщается, что за год применения программы удалось обнаружить более 324 тысяч признаков серийных киберпреступлений. Речь о серийных мошенничествах, совершённых дистанционным способом.
В МВД рассказали, что программа «Дистанционное мошенничество» позволяет собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать данные, полученные при расследовании уголовных дел о преступлениях в интернете. Программа фиксирует необходимую информацию с момента регистрации сообщения о подходящем преступлении.
Вчера также стало известно, что МВД создаст сервис «Антимошенник», который поможет гражданам бороться с преступниками, звонящими с разных номеров с целью обмана. На разработку сервиса потратят 44,9 млн рублей.