МВД начало ловить мошенников с помощью специальной компьютерной программы

Сообщается, что за год применения программы удалось обнаружить более 324 тысяч признаков серийных киберпреступлений. Речь о серийных мошенничествах, совершённых дистанционным способом.

В МВД рассказали, что программа «Дистанционное мошенничество» позволяет собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать данные, полученные при расследовании уголовных дел о преступлениях в интернете. Программа фиксирует необходимую информацию с момента регистрации сообщения о подходящем преступлении.

Вчера также стало известно, что МВД создаст сервис «Антимошенник», который поможет гражданам бороться с преступниками, звонящими с разных номеров с целью обмана. На разработку сервиса потратят 44,9 млн рублей.