МВД намерено хранить отпечатки пальцев россиян до столетнего возраста или смерти

В законопроекте предлагается увеличить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации. МВД обосновывает свою идею тем, что в России увеличивается число граждан, достигших возраста 80 и более лет. А с возрастом растёт риск заболеваний, вызывающих потерю памяти. Поэтому, по мнению МВД, нужно увеличивать сроки хранения отпечатков пальцев.

В министерстве уверяют, что реализация проекта не потребует повышения количества структурных подразделений МВД России или госорганов власти, а также дополнительного финансирования.

По действующему законодательству дактилоскопические данные хранятся до момента, пока гражданин не достигнет 80-летнего возраста или не умрёт.