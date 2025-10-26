Наука и технологии
Опубликовано 26 октября 2025, 18:12
1 мин.

МВД РФ рассказало, как защититься от ИИ-розыгрышей и дипфейков

Следуйте советам
МВД России напомнило, что современные ИИ позволяют создавать реалистичные видео и изображения для розыгрышей или мошенничества. В ведомстве привели пример: подростки генерируют видео неопрятного мужчины, будто находящегося дома, и показывают его родителям. Реакция взрослых фиксируется на видео и публикуется в соцсетях. Как от этого защититься, рассказывают РИА Новости.
Хотя такие розыгрыши безобидны, они показывают, как легко нейросети создают дипфейки. Современные алгоритмы подгоняют мимику и голос под текст, поэтому видео выглядит достоверно. Это создает риски, в том числе для распространения фейковых новостей, ложных заявлений публичных лиц или мошеннических предложений.

Чтобы не стать жертвой, МВД рекомендует:

  • Проверять источник видео или фото, особенно если оно пришло из непонятного места.

  • Обращать внимание на мелкие ошибки: неровные контуры лица, дрожащие тени, странные движения губ и глаз, несоответствие звука.

  • Сравнивать контекст и поведение человека с его реальными действиями или публичными заявлениями.

  • Делать поиск изображения через Google или Яндекс.

Также можно использовать сервисы для анализа видео на признаки ИИ-монтажа. Но важно помнить: ни одна технология не гарантирует стопроцентную защиту. Алгоритмы лишь оценивают вероятность подделки, а окончательное решение всегда за человеком.