МВД уличили в сборе секретных данных о передвижениях первых лиц России через WhatsApp

Информацией с «Би-би-си» поделились двое бывших и один действующий сотрудник Центра. Эта структура занимается контролем безопасности на дорогах во время крупных международных мероприятий, а также сопровождением кортежей первых лиц России и лидеров иностранных государств.

«Би-би-си» пишет, что в конце 2016 года командиром Центра стал полковник полиции Анатолий Макаренков. Он приказал сотрудникам собирать секретные данные о передвижениях первых лиц. Подчинённые должны были в групповом чате WhatsApp писать информацию о местонахождении и передвижении объектов охраны.

Теперь руководство Центра обвиняют в нарушении закона «О государственной тайне». Его действия подвергают опасности руководство страны. Такие данные должны передаваться только по спецсвязи.