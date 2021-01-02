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МВД уличили в сборе секретных данных о передвижениях первых лиц России через WhatsApp

Такие данные должны передавать по спецсвязи
Сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД рассказали журналистам, что центр три года собирал секретные данные маршрутов движения первых лиц России через WhatsApp. Речь идёт о президенте, премьере, председателе Совфеда, руководстве Совбеза, ФСБ, лидерах иностранных государств.

Информацией с «Би-би-си» поделились двое бывших и один действующий сотрудник Центра. Эта структура занимается контролем безопасности на дорогах во время крупных международных мероприятий, а также сопровождением кортежей первых лиц России и лидеров иностранных государств.

«Би-би-си» пишет, что в конце 2016 года командиром Центра стал полковник полиции Анатолий Макаренков. Он приказал сотрудникам собирать секретные данные о передвижениях первых лиц. Подчинённые должны были в групповом чате WhatsApp писать информацию о местонахождении и передвижении объектов охраны.

Теперь руководство Центра обвиняют в нарушении закона «О государственной тайне». Его действия подвергают опасности руководство страны. Такие данные должны передаваться только по спецсвязи.