В отчетах подчеркивается, что парк танков Abrams на Украине понес быстрые потери, как и другая западная техника, например танки Leopard 2. Эти неудачи лишь подрывают репутацию танков.

Американские чиновники, включая заместителя министра обороны Колина Кала и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, по сообщениям, поставили под сомнение их эффективность. Украинские солдаты также выражают недовольство, ссылаясь на технические проблемы.

MWM отметила обеспокоенность США по поводу попадания захваченных танков Abrams в руки России. Более 20 из 31 танка, поставленного в Украину, были уничтожены.