«Мы криворукие, простите»: Минцифры по ошибке отправило IT-компаниям уведомление об отзыве статуса

Сегодня в 10:40
1 мин.
«Мы криворукие, простите»: Минцифры по ошибке отправило IT-компаниям уведомление об отзыве статусаШадаев лично принёс извинения
Вчера, 24 августа, Минцифры случайно разослало аккредитованным ИТ-компаниям письма, что отзывает у них статус. Обеспокоенные люди принялись активно обсуждать это в Telegram-чате «Гранты и льготы для IT». К счастью, стало ясно, что письма — ошибка.
Специалистам удалось связаться с министерством. Там пояснили, что случился технический сбой у портала «Госуслуги». Чуть позже в чате пользователь с ником «Макс Ш» и подписью «Глава Минцифры» написал следующее: «Ребята, мы криворукие. Простите». СМИ пишут, что это действительно глава ведомства Максут Шадаев.
Сегодня участники чата поделились новыми письмами с «Госуслуг», в которых говорится, что их аккредитация в порядке. Компании по-прежнему находятся в государственном реесте.