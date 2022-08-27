«Мы криворукие, простите»: Минцифры по ошибке отправило IT-компаниям уведомление об отзыве статуса

Специалистам удалось связаться с министерством. Там пояснили, что случился технический сбой у портала «Госуслуги». Чуть позже в чате пользователь с ником «Макс Ш» и подписью «Глава Минцифры» написал следующее: «Ребята, мы криворукие. Простите». СМИ пишут, что это действительно глава ведомства Максут Шадаев.

Сегодня участники чата поделились новыми письмами с «Госуслуг», в которых говорится, что их аккредитация в порядке. Компании по-прежнему находятся в государственном реесте.