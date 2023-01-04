"Мы не можем позволить себе умереть": в Китае переполнены крематории

Один из крематориев принял более 500 тел, что, по словам одного из участников похорон, в пять раз больше, чем обычно. После нескольких часов ожидания каждой семье давали 5-10 минут на траурную церемонию без лишних слов.

"Вся система сейчас парализована", - сказал сотрудник, который отвечал на телефонные звонки в шанхайском крематории. "Здесь все занято больше, чем кто-либо может справиться".

Разговор с работниками похоронных бюро в Пекине и Шанхае, где печи теперь работают и по ночам, показали, что ожидание места для кремации близкого человека затянулось до середины января.

Возникла целая серая экономика, обслуживающая тех, кто отчаялся похоронить своих близких: кто-то продает номера очередей, чтобы пропустить очереди на кремацию, сдают в аренду катафалки и предлагают пакеты "все в одном" по завышенным ценам.

Bloomberg позвонил в одну из таких организаций. Сотрудник сказал, что кремация может быть организована в течение трех дней по цене 68 000 юаней, а услуга в тот же день обойдется в 88 000 юаней. Обычно это стоит около нескольких тысяч юаней.

"Теперь мы не можем позволить себе умереть", – написал один из пользователей Weibo, комментируя всю эту ситуацию.