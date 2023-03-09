"Мы не виноваты в краже ваших данных". Власти Канады ввели правила использования местных "Госуслуг"

Условия использования CRA утверждают, что агентство не несет ответственности, потому что оно "предприняло все разумные меры для обеспечения безопасности этого веб-сайта".

После изучения HTTP-ответов со страницы входа в систему CRA My Account, как пишет RiskyBizNews становится ясно, что агентство не настроило даже некоторые из самых основных функций безопасности. Например, не настроена защита куки-файлов, не используются все рекомендуемые заголовки безопасности. Это не только не является "всеми разумными мерами", CRA упускает самые основы защиты онлайн веб-приложений.