Мы все ближе к "Терминатору": робо-гепард самостоятельно научился бежать с рекордной скоростью

Мы все ближе к "Терминатору": робо-гепард самостоятельно научился бежать с рекордной скоростьюГлавное не пропустить создание “Скайнет”
Как бы ни стремились разработчики роботов к тому, чтобы спроектировать и запрограммировать робота на любую ситуацию это невыполнимая задача. Робот может столкнуться с огромным количеством препятствий - от гладкого тротуара до скользких участков льда, либо с гравием. Именно поэтому двуногие и даже четвероногие роботы обычно имеют очень медленную и осторожную походку. Они спроектированы и запрограммированы таким образом, чтобы ожидать худшего сценария развития событий.
Чтобы миновать “детство” робота, полное случайного обучения, через которое проходит большинство людей, и ускорить развитие робо-гепарда, исследователи из MIT CSAIL обратились к искусственному интеллекту и симуляторам. Всего за три часа робот пережил 100 дней виртуальных приключений на различных участках местности и научился бесчисленным новым приемам модификации своей походки, чтобы он мог эффективно перемещаться из точки А в точку Б независимо от того, что может быть под ногами.
Возможно, это не самое грациозное зрелище, но мини-гепард достиг новой максимальной скорости - 3,9 м/с, что быстрее, чем может бежать обычный человек.