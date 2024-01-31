Мясо угря вырастили в лаборатории

Израильский стартап Forsea Foods успешно выращивает мясо угря из эмбриональных клеток, предлагая устойчивую альтернативу дикому угрю. Метод компании использует органоиды — крошечные пучки тканей, первоначально разработанные для медицинских исследований. Эти органоиды выращиваются из эмбриональных стволовых клеток, взятых из оплодотворенных яиц угря, что позволяет им самоорганизовываться в структуру настоящего мяса угря.

Выращенное мясо угря прошло тщательное тестирование и получило положительные отзывы от шеф-поваров и экспертов в области питания. Его вкус, текстура и питательная ценность очень похожи на мясо дикого угря, что делает его отличной заменой для взыскательных гурманов.

Ожидается, что выращенное мясо угря будет более доступным по цене, чем его аналоги, выловленные в дикой природе. В настоящее время ресторанная цена дикого угря в Японии составляет около 250 долларов за килограмм, компания намерена сравнять цены.