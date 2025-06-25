«Мёртвый» спутник NASA спустя 57 лет внезапно подал мощный сигнал на Землю

Спутник был запущен в 1964 году для экспериментов со связью и исследования радиационных поясов Земли. Он проработал всего три года, после чего полностью замолчал — и считался «мертвым» почти 60 лет.

Но 13 июня 2024 года астрономы с радиотелескопа в Австралии заметили короткий, но чрезвычайно сильный радиовсплеск — менее 30 наносекунд. Первоначально учёные подумали, что это сигнал от далёкой звезды или пульсара. Однако позже оказалось, что в этот момент Relay-2 пролетал прямо над местом наблюдения.

Почему спутник подал сигнал спустя десятилетия, пока остаётся загадкой. Есть предположения, что он мог накопить статическое электричество и внезапно разрядиться, либо его задел микрометеорит, вызвавший выброс энергии.