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Мышь успешно зачала и родила детей без участия самца

Кстати, с 8 марта
Группа исследователей успешно вывела потомство от одной неоплодотворённой яйцеклетки мыши. В природе животные неспособны на такое.
Мышь успешно зачала и родила детей без участия самца

Учёным, по сути, удалось организовать партеногенез, или «однополое размножение» у мыши. При таком типе размножения женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения. В природе это встречается у рыб, рептилий, скорпионов, клещей, но не у млекопитающих.

В новой работе исследователи извлекли яйцеклетку у мыши, а затем с помощью технологии CRISPR редактировали гены так, чтобы имитировать вклад родителя-самцы. Затем учёные ввели фермент в яйцеклетку, чтобы включить одни гены и отключить другие. После яйцеклетку имплантировали в матку самки.

Всё потомство выжило при рождении, но только один детёныш дожил до зрелого возраста. При этом он успел сам произвести потомство.

Источник: Phys.org
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