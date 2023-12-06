Мыши доказали наличие «самосознания» в зеркальном тесте

Когда исследователи пометили лоб мышей с черной шерстью пятном белых чернил, мыши проводили больше времени, ухаживая за своими головами перед зеркалом — предположительно, чтобы попытаться смыть чернильное пятно, хотя это открытие и не является полной гарантией самосознания.

Исследование показало, что эти животные не только, возможно, визуально узнавали себя, но и проявляли мозговую активность в подмножестве нейронов, связанных с визуальным самовосприятием.

Однако мыши не проявляли усиленного ухода за головой, когда чернила были черными (того же цвета, что и их мех) или когда чернильный след был небольшим, даже если чернила были белыми, а мыши, которые не были приучены к зеркалам перед тестом на чернила ни при каком сценарии не наблюдалось повышенного ухода за головой, то есть возможно способность узнавать себя у них - приобретенная.