Мыши использовали самок в качестве живого щита, чтобы избежать драк

Опубликовано 18 октября 2024, 15:451 мин.
Мыши использовали самок в качестве живого щита, чтобы избежать дракОн у мамы такой один, а самок много
Новое исследование ученых из Университета Делавэра выявило новое социальное поведение у мышей. Самцы мышей, столкнувшись с агрессией со стороны другого самца, часто прибегают к тактике «приманки», используя самок мышей, чтобы отвлечь агрессора и ослабить конфликт.
Используя машинное обучение для анализа поведения мышей в социальных группах, исследователи наблюдали более 3000 стычек между самцами мышей. Они обнаружили, что когда один самец мыши подвергался агрессии, он часто перебегал к самке мыши, отвлекая внимание агрессора от первоначального конфликта.
Эта тактика оказалась эффективной для предотвращения дальнейшей агрессии. После появления «приманки» драки случались редко, и мыши-самцы часто оставались на расстоянии друг от друга, а агрессор продолжал общаться с самкой.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить долгосрочные последствия этой тактики.