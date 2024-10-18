Мыши использовали самок в качестве живого щита, чтобы избежать драк

Он у мамы такой один, а самок много

Новое исследование ученых из Университета Делавэра выявило новое социальное поведение у мышей. Самцы мышей, столкнувшись с агрессией со стороны другого самца, часто прибегают к тактике «приманки», используя самок мышей, чтобы отвлечь агрессора и ослабить конфликт.