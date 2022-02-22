Мытьё посуды оказалось полезно для женщин преклонного возраста

Наука и технологии
Сегодня в 21:48
1 мин.
Мытьё посуды оказалось полезно для женщин преклонного возрастаКак и любая активность
Учёные выяснили, что бег или быстрая ходьба — не единственный способ снизить риск сердечных заболеваний. Простое выполнение рутинных действий, включая работу по дому, садоводство, приготовление пищи и уход за собой, например принятие душа, могут значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
Новое исследование показало, что по сравнению с женщинами, которые двигались менее двух часов в день, у дам, которые двигались не менее четырёх часов в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 43% ниже, так же как и риск ишемической болезни сердца. Риск инсульта был снижен на 30%.
Чтобы снизить риск, следует не сидеть на месте как можно больше. Достаточно даже мытья посуды, но лучше увлекать себя и более интенсивными нагрузками.
Источник: Medical Xpress