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Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 17:37
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На 23andMe подали в суд за кражу генетических данных евреев и китайцев хакерами

Утечка данных затронула множество пользователей
В недавнем иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, компания 23andMe обвиняется в том, что не уведомила пользователей о том, что их генетическая информация и другие персональные данные были специально выбраны хакерами, которые собрали эти данные в списки и выложили их в темную паутину.

В иске утверждается, что в результате утечки данных, о которой стало известно в октябре 2023 года, была скомпрометирована информация более 10 миллионов пользователей, включая имена, домашние адреса, даты рождения и генетические данные.

По мнению истцов, 23andMe не проинформировала пострадавших пользователей о масштабах утечки данных, в частности, о том, что пользователи были выбраны по этническому признаку. В иске говорится, что хакеры специально выбрали пользователей с китайским и ашкеназским еврейским происхождением, что вызывает опасения по поводу возможности дискриминации и неправомерного использования утечки информации.

Истцы требуют от 23andMe возмещения ущерба, штрафных санкций и других выплат, утверждая, что халатность компании при работе с данными пользователей подвергла их значительным рискам в нынешнем «геополитическом и социальном» климате.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#геномика
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#взлом
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#суд