На 23andMe подали в суд за кражу генетических данных евреев и китайцев хакерами

В иске утверждается, что в результате утечки данных, о которой стало известно в октябре 2023 года, была скомпрометирована информация более 10 миллионов пользователей, включая имена, домашние адреса, даты рождения и генетические данные.

По мнению истцов, 23andMe не проинформировала пострадавших пользователей о масштабах утечки данных, в частности, о том, что пользователи были выбраны по этническому признаку. В иске говорится, что хакеры специально выбрали пользователей с китайским и ашкеназским еврейским происхождением, что вызывает опасения по поводу возможности дискриминации и неправомерного использования утечки информации.

Истцы требуют от 23andMe возмещения ущерба, штрафных санкций и других выплат, утверждая, что халатность компании при работе с данными пользователей подвергла их значительным рискам в нынешнем «геополитическом и социальном» климате.