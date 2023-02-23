На 3D-принтерах можно печатать "неотличимые" от настоящих сердца

Процедура включает в себя преобразование медицинских изображений сердца пациента в трехмерную компьютерную модель, которую исследователи затем могут 3D-печатать с помощью чернил на полимерной основе. В результате получается мягкая, гибкая оболочка, в точности повторяющая форму собственного сердца пациента. Команда также может использовать этот подход для печати аорты пациента.

Чтобы имитировать насосную функцию сердца, команда изготовила рукава, похожие на манжеты для измерения артериального давления, которые оборачиваются вокруг напечатанных сердца и аорты. Когда рукав подключен к пневматической системе, исследователи могут настроить выходящий воздух, чтобы ритмично надувать пузырьки рукава и сокращать сердце, имитируя его насосную функцию.

Исследователи также могут надуть отдельный рукав, окружающий напечатанную аорту, чтобы сузить сосуд. Это сужение, по их словам, может быть настроено так, чтобы имитировать аортальный стеноз - состояние, при котором аортальный клапан сужается, заставляя сердце работать сильнее.