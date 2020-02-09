На 3D-принтере начали печатать гоночные автомобили

Сообщается, что для автомобиля уже научились изготавливать корпуса зеркал заднего вида, центральный модуль управления рулевого колеса, воздухозаборник капота, решётку радиатора, а также впускные патрубки систем охлаждения тормозов и основной системы охлаждения.

Детали печатают на промышленном принтере HP Jet Fusion 5200. Благодаря этому ускоряется процесс создания нужных элементов деталей. Кроме того, можно в ходе тестов изменять конфигурацию отдельных деталей.

Автомобиль Cupra Leon Competicion с распечатанными на 3D-принтере компонентами уже проверили в тестах на португальской трассе «Портиман». Преимущества такого способа изготовления деталей оказались очевидны.