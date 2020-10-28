На 3D-принтере напечатали копию поверхности человеческого языка

Биомиметический значит имитирующий свойства биоматериалов. Полученная синтетическая поверхность имитирует различные качества человеческого языка от эластичности до смачиваемости. Последнее качество характеризует то, как язык взаимодействует со слюной. Искусственный материал должен помочь учёным понять, как настоящий язык влияет на то, каким образом человек говорит или ест.

Чтобы создать модель, исследователи взяли силиконовые отпечатки языков 15 взрослых людей. Затем они отсканировали их и напечатали модель, используя особую технологию.

Учёные пояснили, что воссоздать поверхность человеческого языка довольно сложно. Сотни структур, называемых сосочками, придают этому органу характерную грубую структуру, которая в сочетании с мягкими тканями создаёт сложный с механической точки зрения ландшафт.