На 3D-принтере напечатали небольшой двигатель Ванкеля для беспилотников

В 40ACS используется передовая 3D-печать для производства точных и долговечных компонентов при одновременном сокращении отходов материалов. Компактная конструкция дополнена уникальной системой охлаждения SPARCS, которая использует газы от сгорания топлива для охлаждения двигателя, устраняя лишние детали и вес.

При размерах 16,3×19,5×17,2 см может работать на различных видах топлива, включая бензин и авиационное топливо.