На 3D-принтере напечатали небольшой двигатель Ванкеля для беспилотников

Опубликовано 07 декабря 2024, 15:001 мин.
На 3D-принтере напечатали небольшой двигатель Ванкеля для беспилотниковИ робототехники
Британская компания Advanced Innovative Engineering (AIE) представила свой самый маленький роторно-поршневой двигатель 40ACS. Компактный и легкий, он выдает 5 лошадиных сил при весе всего 2 кг. Это делает его хорошим решением для таких устройств, как беспилотные летательные аппараты и робототехника в целом, где важны компактность и эффективность.
© Advanced Innovative Engineering
В 40ACS используется передовая 3D-печать для производства точных и долговечных компонентов при одновременном сокращении отходов материалов. Компактная конструкция дополнена уникальной системой охлаждения SPARCS, которая использует газы от сгорания топлива для охлаждения двигателя, устраняя лишние детали и вес.
При размерах 16,3×19,5×17,2 см может работать на различных видах топлива, включая бензин и авиационное топливо.