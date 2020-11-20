На 3D-принтере напечатали полноразмерное человеческое сердце

Исследователи разработали особый метод для этого. Они назвали его обратимым встраиванием взвешенных гидрогелей произвольной формы (FRESH). Учёные смогли печатать мягкие биоматериалы в ванне с желатиновой основой для поддержки хрупких структур. Без этого они бы разрушились в воздухе.

Для печати сердца учёные использовали материал, сделанный из морских водорослей, — альгинат. На готовой модели исследователи даже провели операцию с наложением швов — они хотели доказать, что материал похож на сердечную ткань. Модель успешно выдержала испытание. То есть её, правда, можно использовать для обучения хирургов.