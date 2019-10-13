На 3D-принтере напечатали самый крупный объект за всю историю

Эксперимент проходил в Центре передовых конструкций университета штата Мэн. Сначала инженеры разработали самый большой прототип полимерного 3D-принтера, а затем напечатали на нём корабль. Длина его составила почти семь метров.

Однако это не предел того, что может принтер. Он способен печатать предметы длиной до 30 метров, шириной до 6,7 метров и высотой до трёх метров. Инженеры говорят, что хотят продолжать создавать корабли из пластика и дерева. Последнего ресурса в штате Мэн достаточно.

На печать корабля ушло 72 часа. Посмотреть на это в ускоренном режиме можно на видео: