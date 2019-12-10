На 3D-принтере напечатали собачью лапу для проверки покрытия автомобилей

В пресс-релизе компании сообщается, что слепок для лапы взяли с настоящего лабрадора по кличке Йоги. Сначала собака запрыгивала в багажное отделение нового Land Rover Defender и выпрыгивала из него. Во время каждого из прыжков сила давления лап рассчитывалась с помощью специальной технологии. Только после этого была изготовлена точная копия лапы на пружинах.

Теперь этот механизм используется инженерами для испытания на абразивный износ, состоящего из пяти тысяч циклов. Во время каждого из них лапа царапает кузов автомобиля десять раз в случайных местах и в одном строго определённом.

Land Rover заявил, что считает комфорт и безопасность домашних питомцев одним из главных приоритетов бренда. Именно поэтому компания старается делать автомобили удобными для владельцев домашних животных.