На 3D-принтере распечатали огромный наушник AirPods

Как написал пользователь под ником Master_Aar, длина наушника составила 10 дюймов (около 25 сантиметров). Парень напечатал его на 3D-принтере. Внутри модели установлен динамик.

На создание большого наушника энтузиаст потратил в общей сложности 20 часов: около пяти часов на моделирование и 15 часов на печать. AirPod вполне можно использовать по назначению. Он проигрывает музыку через Bluetooth. Правда, качество звука получается не очень хорошим.

Кто-то из комментаторов на Reddit назвал гигантский наушник «отличным феном» и «”умной” сушилкой от Apple». Как видно по фотографии, изготовлен только левый AirPod. Парень планирует в ближайшее время создать правый.