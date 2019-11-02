На 3D-принтере впервые напечатали кожу с сосудами

Исследователи добавили в искусственную кожу эндотелиальные клетки, которые образуют внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей, а также клетки перициты. Они, «работая» вместе с животным коллагеном и другими структурными клетками, формируют сосуды в течение нескольких недель.

Учёные уже продемонстрировали работоспособность технологии на мышах. Они создали для животного специальную кожу с сосудами, а те соединились с кровеносной системой подопытного.

Чтобы сделать разработку пригодной для использования на клиническом уровне, исследователям нужно получить возможность редактировать донорские клетки с помощью, например, CRISPR. Тогда сосуды не будут отторгнуты организмом пациента.