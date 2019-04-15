На 3D-принтере впервые напечатали настоящее живое сердце

Правда, пока только животным. Прежде чем приступать к трансплантации органа человеку, необходима тщательная проверка.

Согласно информации РИА Новости, 3D-принтер использовал настоящие ткани человека для того, чтобы создать живое пульсирующее сердце. Учёные распечатали несколько десятков сердец, но все они размером не превышают 2,5 см. Такие органы можно пересадить кроликам.

Скорость печати живого сердца невысока: примерно три с половиной часа. Как сказано в пресс-релизе университета, учёные совершили прорыв в медицине. В будущем эта технология может спасти множество человеческих жизней. В течение ближайшего десятилетия пациенты смогут получить подходящий для них орган, не дожидаясь очереди на трансплантацию.