На 3D-принтере впервые напечатаны работоспособные сосуды и часть лёгкого

Недавно израильские учёные рассказали, что смогли напечатать на 3D-принтере живое кроличье сердце, и это стало большим достижением биопринтинга. Не менее сложна печать кровеносных сосудов и дыхательных путей. Эти запутанные структуры, такие, например, как сеть сосудов, окутывающая альвеолы в лёгких, почти невозможно напечатать обычным методом.

Учёные, однако, смогли решить задачу при помощи метода стереолитографии. Проблема в том, что для данного метода приходилось использовать специальные светопоглощающие добавки, которые небезопасны для человека. А значит, печатать органы из них было нельзя.

Исследователи из Университета Райса (США) решили попробовать использовать в качестве таких добавок пищевые красители. В итоге, им удалось напечатать искусственную лёгочную альвеолу, оплетённую сеткой сосудов, и отдельный лабиринт из сосудов. Все эти органы оказались пригодными для трансплантации.