Наука и технологии
Вчера 21:13
На 600% выросло посещение порносайтов с рабочих компьютеров
Но большинство компаний решили не блокировать доступ
Компания Netskope провела исследование и обнаружила, что после перевода большой части сотрудников на удалённую работу на 600% выросло посещение порносайтов с рабочих компьютеров.
Под рабочими компьютерами имеют в виду и десктопы, и ноутбуки, которые компании выдали сотрудникам для работы из дома. Многие работники решили использовать эти ПК для всех своих нужд. Тем не менее, большинство компаний не собираются блокировать доступ к порносайтам с этих устройств, пишет Inc.
Специалисты Netskope отметили, что не все порносайты несут угрозу безопасности личным и корпоративным данным. Например, безопасны крупные площадки. Если и стоит опасаться, то небольших блогов и персональных сайтов.
Помимо порносайтов сотрудники на удалёнке стали чаще посещать образовательные ресурсы (+450%) и площадку с сериалами Netflix.