На 600% выросло посещение порносайтов с рабочих компьютеров

Под рабочими компьютерами имеют в виду и десктопы, и ноутбуки, которые компании выдали сотрудникам для работы из дома. Многие работники решили использовать эти ПК для всех своих нужд. Тем не менее, большинство компаний не собираются блокировать доступ к порносайтам с этих устройств, пишет Inc.

Специалисты Netskope отметили, что не все порносайты несут угрозу безопасности личным и корпоративным данным. Например, безопасны крупные площадки. Если и стоит опасаться, то небольших блогов и персональных сайтов.

Помимо порносайтов сотрудники на удалёнке стали чаще посещать образовательные ресурсы (+450%) и площадку с сериалами Netflix.