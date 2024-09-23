На 95% с 1970-х годов: в США пожаловались на сокращение молочных ферм

Молочные продукты делятся на четыре класса, причем класс 1 (бутилированное молоко) традиционно имеет самые высокие цены в стране.

Исследование Университета Теннесси показало, что в период с 2005 по 2020 год средний доход молочных фермеров на 100 фунтов молока (около 45 кг) составлял 18,57 доллара, в то время как производственные затраты в среднем составляли 25,80 доллара. Из-за такого несоответствия многие мелкие фермы оказались не у дел, оставив после себя более крупные и эффективные предприятия.

Несмотря на это, 97% молочных ферм США остаются «семейными». Хотя некоторые фермеры используют программы страхования и хеджирования для снижения рисков, эти решения не решают фундаментальную проблему, связанную с постоянным превышением расходов над доходами, пишут СМИ.