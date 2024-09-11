На Alibaba выставили на продажу машины для производства алмазов

Хотя перспектива владения алмазной фабрикой может показаться заманчивой, это далеко не простая задача. Эксплуатация этих машин требует большого опыта и ресурсов, пишут эксперты. HPHT-машины нуждаются в высококачественном графите, металлических катализаторах, таких как железо или кобальт, и точном контроле над экстремальной температурой и давлением. CVD-машины, с другой стороны, требуют постоянного снабжения метаном и водородом, а также способности управлять микроволнами. Оба метода также полагаются на «затравочные» кристаллы, чтобы запустить процесс роста.

Кроме того, процесс включает в себя работу с опасными материалами, управление системами высокого давления и обеспечение строгих протоколов безопасности, что делает его гораздо более сложным, чем «включил и забыл».