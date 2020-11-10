На AliExpress появилась капсула для изоляции дома

К сожалению, купить капсулу не получится. Её можно лишь выиграть на распродаже AliExpress «11.11». Сообщается, что «Алибокс» создали специально для россиян. Внутри капсулы есть освещение, розетки, бесшумная вентиляция, датчик присутствия, складной стол и мягкое сиденье, а сама она имеет звукоизоляцию.

Что ещё любопытнее, «Алибокс» оснащён ручкой со сканером отпечатков пальцев. То есть абы кто туда не попадёт. В команде AliExpress пояснили, что создали капсулу потому, что в период пандемии многие столкнулись с нехваткой личного пространства дома. В «Алибоксе» же можно расслабиться и побыть наедине с собой.

В комплекте с капсулой также идёт проектор-кубик Cinemood, VR-очки, наушник, который разбудит, если голова опустится на 20 градусов, а ещё «экокарандаши», которые можно посадить в грунт. Более того, в комплекте предлагается рулон пузырчатой плёнки. А ещё есть дверца для кота.

«Алибокс» работает с голосовым помощником «Маруся». Капсулу, выпущенную в трёх экземплярах, разыграют 11-13 ноября. Её доставят на дом победителям.