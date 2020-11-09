На AliExpress разрешили расплачиваться через Google Pay

В пресс-службе AliExpress Россия рассказали, что покупки через Google Pay защищены так же, как и все остальные. Платформа вернёт деньги покупателю, если он не получит товар в течение обозначенного срока защиты.

Оплата через Google Pay работает для товаров как иностранных магазинов, так и российских. В AliExpress Россия надеются, что нововведение упростит процесс покупки на площадке во время распродажи, которая пройдёт с 11 по 12 ноября.

Пока неясно, будет ли работать оплата через Apple Pay. Помимо указанной выше опции доступна оплата по картам Visa, MasterCard, «Мир» и с помощью Qiwi и «Яндекс.Денег».