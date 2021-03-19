На AliExpress Россия разрешили делать совместные покупки с друзьями

Из пресс-релиза компании следует, что пользователи мини-приложения AliExpress во «ВКонтакте» смогут совершать групповые покупки со своими друзьями. В рамках этой опции на товары действует специальная цена. Дело в том, что продавец предлагает не единичные товары для отдельных покупателей, а целую партию по сниженной цене. Список доступных товаров будет пополняться каждые два дня.

Чтобы стать участником групповой покупки, нужно подтвердить свое желание купить в карточке товара. Нажав кнопку «Подписаться», пользователь автоматически подписывается на уведомление о старте групповой покупки. Также он может пригласить поучаствовать друзей или поделиться ссылкой. Нужно набрать заинтересованных покупателей для товара за два дня.

Первое время в групповых продажах будут участвовать товары от локальных продавцов.