На Amazon подали в суд: она втихую установила в магазины системы распознавания лиц

На Amazon подали в суд: она втихую установила в магазины системы распознавания лицИ не только, даже сканы ладоней
Amazon не предупредила своих клиентов в Нью-Йорке о том, что за ними начали следить через технологию распознавания лиц, пишет CNBC со ссылкой на судебный иск.
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В коллективном иске утверждается, что компания своевременно не предупредила посетителей магазинов Amazon Go о том, что в них используется эта технология. Компания повесила соответствующие таблички лишь через год.
Магазины в Нью-Йорке Amazon Go собирают и используют биометрические идентификаторы покупателей, в том числе сканируя ладони некоторых покупателей для их идентификации и применяя компьютерное зрение, алгоритмы глубокого обучения и слияние датчиков, которые измеряют форму и размер тела каждого покупателя для идентификации покупателей, отслеживания их перемещения в магазинах и определения того, что они купили, передает иск.