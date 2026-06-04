На Amazon подали в суд за распознавание лиц в дверных звонках Ring

В центре спора функция Familiar Faces, что позволяет владельцу звонка получать уведомления вроде «Папа у двери» вместо простого «Кто-то у двери».

Проблема, по мнению истцов, в том, что прохожие и случайные посетители не давали согласия на сканирование их лиц. В иске говорится: «Миллионы американцев прошли мимо камер Ring и не знали, что их лица были собраны».

Amazon пока не ответила на запрос. Ранее компания заявляла, что данные о лицах надёжно зашифрованы, ни с кем не передаются, а неопознанные лица удаляются через 30 дней.