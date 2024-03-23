На американских палубных истребителях обнаружили отметки о поражении дронов

Издание опубликовало фото, сделанное ВМС, на котором изображён самолёт с нанесёнными на борт 2 беспилотниками и 11 бомбами. Учитывая, что этот авианосец выполняет задачи по перехвату ракетных угроз хуситов в воздухе, а базирующиеся на корабле самолёты бомбят повстанцев, можно предположить, что на Super Hornet изображены иранские дроны.

По информации Business Insider на эти мысли наталкивают силуэты изображённых БПЛА: они похожи на иранские KAS-04. А количество бомб может говорить о том, сколько боеприпасов этот американский самолёт скинул на армию повстанцев.

«Истребителям, принадлежащим авианосному крылу "Эйзенхауэра", таким как Super Hornet на фото, было поручено перехватывать угрозы хуситов в воздухе, а также бомбить поддерживаемых Ираном повстанцев непосредственно в Йемене путём сочетания как односторонних превентивных ударов, так и скоординированных ударов с союзниками США», — отмечается в материале.