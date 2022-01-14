На американском авианосце за полтора месяца случилось 4 аварии

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На американском авианосце за полтора месяца случилось 4 аварииНепонятно, связаны ли они
СМИ сообщили, что на авианосце USS Carl Vinson Военно-морских сил (ВМС) США в Тихом океане за последние шесть недель 2021 года произошло четыре аварии.
Как пишет «Военное обозрение», три аварии и вовсе случились в течение недели. При этом все инциденты происходили с авиацией. Происшествия отнесли к классу А. То есть каждое из них нанесло ущерба на сумму не менее $2,5 млн.
Последний случай произошёл 31 декабря. Тогда на находившемся на полётной палубе конвертоплане CMV-22B Osprey загорелся правый двигатель. До этого в ноябре истребитель F/A-18E Super Hornet совершил аварийную посадку из-за проблем с одним из реактивных двигателей. Также ранее неожиданно гидроакустическая система погружения отсоединилась от кабеля, соединяющего её с вертолётом MH-60R Sea Hawk. Систему потеряли. Во время первой аварии загорелся правый двигатель истребителя F/A-18E Super Hornet.
Источник: Военное обозрение