На американском авианосце за полтора месяца случилось 4 аварии

Как пишет «Военное обозрение», три аварии и вовсе случились в течение недели. При этом все инциденты происходили с авиацией. Происшествия отнесли к классу А. То есть каждое из них нанесло ущерба на сумму не менее $2,5 млн.

Последний случай произошёл 31 декабря. Тогда на находившемся на полётной палубе конвертоплане CMV-22B Osprey загорелся правый двигатель. До этого в ноябре истребитель F/A-18E Super Hornet совершил аварийную посадку из-за проблем с одним из реактивных двигателей. Также ранее неожиданно гидроакустическая система погружения отсоединилась от кабеля, соединяющего её с вертолётом MH-60R Sea Hawk. Систему потеряли. Во время первой аварии загорелся правый двигатель истребителя F/A-18E Super Hornet.